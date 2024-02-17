17 февраля 2024, 01:04
Умерла актриса фильмов для взрослых Саша Попович
Звезда эротических фильмов Саша Попович умерла от инсульта
Мексиканская актриса фильмов для взрослых Саша Попович, известная под псевдонимом Саша Монтенегро, скончалась после инсульта. Ей было 78 лет, сообщило мексиканское издание TVyNovelas.
О смерти Попович от сердечного приступа стало известно в День всех влюбленных, 14 февраля. Последние несколько лет звезда европейской эротики боролась с раком легких.
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Саша Попович родилась 20 января 1946 года, карьеру актрисы она начала в 1970-х годах. Звезда снялась в восьми десятках фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и лучо-кино. Среди них, такие как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».
Также Монтенегро пробовала себя и в других жанрах. Она участвовала в театральных постановках и вела несколько телепрограмм в Мексике.
Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Попович он бросил супругу с тремя детьми.
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