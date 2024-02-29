Знаменитости 29 февраля 2024, 01:26 Умерла актриса Дарья Гончарова Актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни РИА «Новости»

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Актриса и продюсер Дарья Гончарова умерла в возрасте 53 лет в понедельник, 26 февраля. Информация о смерти артистки появилась на официальном сайте «Кино Театр».

Гончарова получила образование в Высшем театральном училище имени Щукина, который окончила в 1994 году. После получения диплома она поступила на службу в Московский театр «У Никитских ворот», где проработала до 2000 года. Также актриса преподавалась технику речи и публичных выступлений, актерское мастерство.

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В ее фильмографии всего четыре проекта. Это роли в сериалах «Деффчонки», «Звезда эпохи», «Ландыш серебристый-2» и «На углу у Патриарших-3». При этом в последней картине она снялась вместе с дочерью, актрисой Таисией Вилковой.

Помимо работы в театре и кино Гончарова руководила детской и взрослой театральными студиями. Их спектакли показывали на площадках в Москве и Подмосковье.