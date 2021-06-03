Умерла актриса Арлин Голонка

Американская актриса Арлин Голонка умерла в возрасте 85 лет, сообщило ИА Nation News.

О смерти актрисы рассказала ее племянница Стефани Мортон-Миллтэйн. Голонка умерла в доме престарелых. По словам Мортон-Миллтэйн, в конце жизни актриса страдала синдромом Альцгеймера в тяжелой стадии.

Арлин Голонка начала сниматься в кино в 50-х годах и сыграла в 120 фильмах и сериалах, среди них «Обнаженный город», «Медсестры», «Король Квинса», «Аэропорт 77». Также актриса принимала участие в озвучке мультфильма «Скуби-Ду».