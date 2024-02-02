Знаменитости 02 февраля 2024, 23:55 Умер звезда «Рокки» и «Хищника» Карл Уэзерс Умер сыгравший в фильмах «Рокки» и «Хищник» актер Карл Уэзерс Freepik

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Скончался американский актер, продюсер и режиссер Карл Уэзерс. Ему было 76 лет, сообщило издание Variety.

Менеджер Мэтт Любер рассказал, что актер ушел из жизни во сне. Причина смерти не называлась.

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Карл Уээзерс родился 14 января 1948 года в США. В школьные годы он занимался различными видами спорта, включая бокс, футбол, самбо, борьбу и гимнастику. Также играл в футбол в колледже Государственного университета Сан-Диего .

Российскому зрителю он запомнился по ролям Аполло Крида в фильме «Рокки» и Джорджа Диллона в «Хищнике». Актера номинировали на премию «Эмми Прайм-тайм» в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за работу в сериале «Мандалорец».

За всю свою карьеру Уэзерс снялся в 76 картинах, также был продюсером двух фильмов и написал один сценарий.