Умер звезда «Прослушки» Майкл К. Уильямс

Умер актер Майкл К. Уильямс, который стал известен благодаря «Прослушке» и «Подпольной империи». Ему было 54 года. Об этом сообщил New York Post.

Информацию о смерти актера подтвердили в департаменте полиции Нью-Йорка. По данным правоохранителей, тело Уильямса нашли в его квартире в Бруклине. Труп обнаружил племянник актера. Причина смерти пока не сообщаетя, однако по данным СМИ, в комнате нашли следы наркотиков. Источники изданий утверждают, что основная версия гибели актера сейчас — передозировка.

Актер стал известен благодаря роли бандита Омара Литтла в криминальном сериале HBO «Прослушка». Кроме того, популярность ему принесла роль гангстера Альберта Уайта в «Подпольной империи». Уильямс также сыграл одну из главных ролей в шоу «Хэп и Леонард».

Он также работал с разработчиками игр: в Battlefield 4 актер перевоплотился в сержанта Кимбла Грейвза по прозвищу «Ирландец». Его же роль он исполнил в Battlefield 2042. В результате этот персонаж стал одним из играбельных специалистов в шутере.