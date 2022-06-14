Умер звезда фильма «Брюс Всемогущий»

Умер американский актер Филип Бейкер Холл, сообщил журнал Hollywood Reporter. Холлу было 90 лет. Наибольшую популярность он получил благодаря своим ролям в фильмах «Магнолия» и «Брюс Всемогущий».

Дочь актера рассказала изданию, что Холл умер в ночь на понедельник в калифорнийском городе Глендейл, Лос-Анжелес.

Актер стал известным довольно поздно, однако после первого успеха снялся в большом количестве любимых публикой фильмов. Популярность пришла к актеру после главной роли в картине режиссера Пола Андерсена «Роковая восьмерка» (1996). Спустя три года тот же режиссер работал с ним в фильме «Магнолия» (1999) — картина взяла главный приз Берлинского кинофестиваля.

Кроме фильмов Андерсена, актер играл в картинах «Самолет президента» (1997), «Шоу Трумана» (1998), «Талантливый мистер Рипли» (1999), «Брюс Всемогущий» (2003) и «Догвилль» (2003).