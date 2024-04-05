Знаменитости 05 апреля 2024, 11:32 Умер звезда «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер Английский актер из сериала «Доктор Кто» Адриан Шиллер умер на 61-м году жизни Keith Mayhew / Landmark Media / Global Look Press

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Английский актер Адриан Шиллер, известный благодаря проектам «Доктор Кто», «Отец Браун», «Последнее королевство» и «Виктория», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ.

Артист скончался в своем доме 3 апреля. Причина смерти актера неизвестна. Представители Шиллера из Scott Marshall Partners отметили, что его кончина стала «непредвиденной и неожиданной».

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«Он умер слишком рано, и мы, его семья и близкие друзья опустошены этой утратой», — добавили в Scott Marshall Partners.

Адриан Шиллер родился в 1964 году в Лондоне и начал свою актерскую карьеру в 1990-х. За годы работы в кино он исполнил более 85 ролей. Он запомнился зрителям по проектам «Доктор Кто», «Компьютерщики», «Опочтарение» по мотивам произведений Пратчетта, «Толкин», «Последнее королевство» и многим другим.