Знаменитости 09 апреля 2024, 05:29 Умер звезда боевиков 90-х годов Йохан Саймим Звезда «Долины черепов» Йохан Саймим ушел из жизни РИА «Новости»

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Индонезийский актер-каратист, артист дубляжа и модель Йохан Саймима скончался в возрасте 68 лет в воскресенье, 7 апреля. Информация о его смерти появилась на сайте IMDb.

Причина смерти легендарного актера не уточняется. Индонезийские СМИ сообщили, что его уже похоронили. Близкие, друзья и поклонники проводили его в последний путь 7 апреля.

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Саймим сыграл в десятках жестких боевиков 1980-1990-х годов. В частности, в картинах «Полночный гром», «Кровавая месть», «Долина черепов», «Отчаянные коммандос» и «Тайна наследия южных морей», которые принесли ему мировую известность. Он стал одним из ведущих актеров в жанре боевиков.

В качестве актера Саймим дебютировал в первой половине 80-х годов. В его фильмографии не только боевики, но и сериалы с «мыльными операми». Всего он участвовал более чем в 20 проектах.