Умер знаменитый дизайнер Эмануэль Унгаро

Смерть главы семейства подтвердили его родные. Клиентами Унгаро в разное время были такие знаменитости, как Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани. Сам о себе модельер отзывался как о «чувственно навязчивом». В 2004 году он отошел от дел, а в последнее время чувствовал себя все хуже. Что именно беспокоило модельера, родственники не рассказали.

Унгаро начал работать в конце 1950-х годов. Вначале он сотрудничал с домом моды Кристобаля Баленсиаги. Набравшись опыта и набив руку, рискнул открыть свое дело. Первое ателье он организовал в 1965 году. Уже первая коллекция в футуристическом стиле имела успех. Унгаро любил драпировки, ткани с принтами, яркие цвета.

К 1980 годам модельер становится знаменитым. Он стал одним из самых модных мастеров Парижа и, соответственно, мира. Головной магазин модельера открылся на парижском авеню Монтень: его соседями были представительства самых знаменитых брендов.

К началу ХХI века модельер принял решение постепенно отходить от дел. В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций итальянской компании Ferragamo. К 2004 году он совсем ушел на покой.