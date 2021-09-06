Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Подробностей смерти актера пока нет.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Прежде чем стать актером, он всерьез задумывался о спортивной карьере, но к 20 годам принял решение связать свою жизнь с искусством. Тогда же Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Актер получил известность благодаря своей роли Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании», который вышел в 1959 году. Картины «Чочара», «Женщина есть женщина», «Вор», «Сирена с „Миссисипи“» и «Доктор Пополь» принесли ему еще большую известность.

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции. В 2001 году он перенес инсульт, после которого оставил съемки и перестал участвовать в театральных спектаклях. Однако в 2008 году 75-летний актер вернулся к съемкам: он сыграл в картине Франсиса Юстера «Человек и его собака».

О завершении своей карьеры он сообщил в начале 2015 года. За все время актер снялся в почти 100 фильмах, а также сыграл порядка 40 ролей в театре.