Умер заслуженный тренер по фигурному катанию Станислав Леонович

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович умер 1 июля. Ему было 63 года. Об этом сообщила в соцсетях бывшая ученица Леоновича Сара Абитболь. Причины смерти не уточняются.

Леонович — заслуженный мастер спорта СССР — выступал в парном катании. Его карьера началась в паре с фигуристкой Татьяной Муратовой, с сезона-1977/78 он выступал с Мариной Пестовой. Многие отмечали, что стройная невысокая Пестова и высокий атлетичный Станислав Леонович гармонично смотрятся на льду. Ставку они делали именно на парные элементы — сложные поддержки.

Пестова и Леонович три раза выиграли чемпионат СССР. Кроме того, в списке их побед — серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира и Европы. Пестова и Леонович заняли четвертое место на зимних Олимпийских играх 1980 года Пестова и Леонович заняли четвертое место.

Окончив карьеру фигуриста, Станислав Леонович стал работать тренером. Под его руководством Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли в парном катании золото Олимпиады 1988 года.