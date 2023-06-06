Знаменитости 06 июня 2023, 23:43 Умер заслуженный артист России Виктор Сухов Заслуженный артист России Виктор Сухов скончался в Твери «ВКонтакте»

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Заслуженный артист России, солист Тверской академической филармонии Виктор Сухов скончался на 73-м году жизни. Информация о смерти артиста появилась в официальном сообществе филармонии во «ВКонтакте».

«Виктор Сухов обладал высокой техникой исполнительского мастерства и музыкально-сценической культурой. Он был певцом интересных замыслов и убедительного воплощения», — сказано в сообщении.

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Коллеги артиста выразили слова соболезнования родным и близким, отметив, что для них Сухов навсегда останется добрым, честным и талантливым человеком, а также настоящим профессионалом своего дела.

Прощание с Виктором Суховым пройдет 9 июня в стенах Тверской филармонии. Причины смерти артиста не назывались.

При жизни Виктора Сухова наградили медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» и нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области». Также у артиста много почетных грамот и благодарностей Министерства культуры РФ.