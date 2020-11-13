Умер заслуженный артист России Синицкий

На сайте театра говорится, что коллеги артиста были шокированы этой новостью. В тексте сообщения о Синицком сказано много добрых и теплых слов.

«Человек удивительной судьбы, старейшина театра, работавший еще с Г. А. Георгиевским, содержательный и глубокий артист, обладавший безупречной скромностью и на сцене отдававший себя без остатка», — написано в тексте.

Также в театре уточнили, что Синицкий проработал в театре целых 58 лет.