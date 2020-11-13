13 ноября 2020, 19:03
Умер заслуженный артист России Синицкий
Скончался заслуженный артист России Виталий Синицкий. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Тверской театр драмы, где он работал.
На сайте театра говорится, что коллеги артиста были шокированы этой новостью. В тексте сообщения о Синицком сказано много добрых и теплых слов.
«Человек удивительной судьбы, старейшина театра, работавший еще с Г. А. Георгиевским, содержательный и глубокий артист, обладавший безупречной скромностью и на сцене отдававший себя без остатка», — написано в тексте.
Также в театре уточнили, что Синицкий проработал в театре целых 58 лет.