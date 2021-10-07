Умер заслуженный архитектор России Бессонов

Заслуженный архитектор России Владимир Иванович Бессонов умер в Пскове. На момент смерти мужчине было 73 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на коллег умершего.

Архитектора не стало 5 октября. Информации о причинах его смерти не поступало. Прощание состоялось сегодня, 7 октября, в 11 утра в храме святого благоверного князя Александра Невского.

Бессонов закончил архитектурный факультет Новосибирского строительного института. Он работал над проектами городов Усть-Илимск и Барнаул. В Кишиневе мужчина создал комплекс строительного института, жилой район Будешты, а также площадь Освобождения и Национальный музей истории Молдовы. С 1998 по 2001 годы он являлся главным архитектором Псковской области.