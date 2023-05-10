Знаменитости 10 мая 2023, 18:41 Умер заслуженный актер России Елизаров ТАСС сообщил о смерти актера Анатолия Елизарова РИА «Новости»

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Заслуженного актера России Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы столицы сообщил ТАСС.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Ему было 80 лет.

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Как сообщил Regnum, тело артиста нашли родственники. Они обратились к спасателям, заявив, что пожилой мужчина несколько дней не выходил на связь. Когда экстренные службы открыли дверь в квартиру, актер был уже мертв.

Анатолий Елизаров прославился как классический мим. Его постановки и режиссерские работы получали множество международных наград.

Также он эпизодически снимался в кино. Его работы можно увидеть в картинах «Айболит 66», «Мнимый больной» и «Ансамбль неудачников».