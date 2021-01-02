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    02 января 2021, 15:11

    Умер заразившийся коронавирусом сценарист Олег Данилов

    Нина Петлинова

    Сценарист и драматург Олег Данилов скончался 1 января от коронавирусной инфекции. Ему было 72 года. Данилов известен благодаря своей работе более чем над 20 российскими фильмами и сериалами.

    О его смерти сообщил друг сценариста режиссер Дмитрий Астрахан в своем Instagram.

    «Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, большой художник, автор сценариев всех моих фильмов, драматург и сценарист Олег Данилов. Сложно принять и осознать эту потерю», — написал Астрахан.

    Он подчеркнул, что светлая память о погибшем навсегда сохранится в сердцах не только друзей и коллег, но и многочисленных поклонников погибшего. Данилова госпитализировали в одну из минских больниц — у него диагностировали COVID-19. Сценарист шел на поправку, однако в один момент его состояние резко ухудшилось.

    Астрахан рассказал Пятому каналу, что причины смерти будут устанавливаться. Он также отметил, что у Данилова началось скрытое кровотечение.

    Церемония прощания со сценаристом и его похороны пройдут в Санкт-Петербурге. Вместе с Астраханом Данилов создал фильмы «Ты у меня одна», «Все будет хорошо!», а также сериал «Зал ожидания» и другие картины.