Знаменитости 23 января 2024, 01:20 Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко Вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко скончался на 52-м году жизни Freepik

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Гитарист, певец и автор текстов композиций музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (известный под псевдонимом Ефр) скончался в Санкт-Петербурге на 52-м году жизни. Об этом рассказал редактор сайта «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в Telegram-канале.

«Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», — написал он.

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Markscheider Kunst образовали в 1992 году в Петербурге. Сначала музыкальный состав выступал с песнями в стиле рокабилли, потом в его репертуаре начали появляться треки с элементами блюза. Позже артисты пели латино, ямайские и этнические мотивы.

По мнению поклонников, Markscheider Kunst были одними из первых, кто исполнял на российской рок-сцене композиции в стиле ска, афробит и сальса. Песни группы звучали в фильмах «Кислород», «Любовь в большом городе — 2», «Питер FM» и других.