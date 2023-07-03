03 июля 2023, 18:38
Умер внук Роберта Де Ниро
Внук актера Роберта Де Ниро скончался на 20-м году жизни
Голливудский актер Роберт Де Ниро лишился внука Леонардо. Молодой человек умер в возрасте 19 лет, сообщил телеканал Sky News.
Мать Леонардо Дрена в соцсетях призналась, что не знает, как пережить утрату.
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«Я бы хотела быть сейчас рядом с тобой. Не знаю, как жить без тебя, но постараюсь идти дальше и распространять ту любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей матерью», — написала она.
С журналистами Дрена общаться отказалась.
После кончины Леонардо его отец — художник Карлос Родригез — опубликовал на своей личной странице черный квадрат.
Внук Де Ниро играл в фильмах «Звезда родилась», «Коллекция» и «Кабаре „Максим“». Причина его смерти неизвестна.
Дрена — приемная дочь Роберта Де Ниро от первого брака. Артист был женат дважды.
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