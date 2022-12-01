Знаменитости 01 декабря 2022, 15:52 Умер внук Корнея Чуковского ТАСС: на юго-западе Москвы умер внук писателя Корнея Чуковского РИА «Новости»

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В квартире на юго-западе Москвы умер 89-летний внук детского писателя, публициста и переводчика Корнея Чуковского. Смерть ученого-физика подтвердили медики, рассказал ТАСС.

Скорую помощь 30 ноября вызвали на улицу Молодежная, 3, медикам осталось лишь официально зафиксировать смерть в 21:38. Николай Чуковский родился в 1933 году, за 36 лет до ухода своего знаменитого дедушки. Он окончил Московский энергетический институт, возглавил сектор спутниковой оптической связи НИИ «Радиоэлектроника и лазерная техника» МГТУ имени Баумана и прославился как ученый, на его счету около 60 научных работ.

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В октябре Николая Чуковского ограбили, рассказал Telegram-канал Baza. На тот момент ученый уже тяжело болел и не мог разговаривать. Деньги сняли с его банковских карт, их пропажу случайно обнаружила падчерица — ей понадобились выписки со счетов. Родственники заподозрили сиделку, полиция возбудила уголовное дело.

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