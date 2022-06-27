Умер владелец компании Ray-Ban Леонардо дель Веккьо

Итальянский миллиардер и владелец компании Ray-Ban Леонардо дель Веккьо умер. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт холдинга EssilorLuxottica.

Смерть мужчины наступила во Франции. Ему было 87 лет. На данный момент не поступало информации, из-за чего не стало Леонардо дель Веккьо. Размер состояния его семьи по данным Forbes — около 25 миллиардов долларов.

«Леонардо дель Веккьо ушел из жизни в возрасте 87 лет. Это произошло 27 июня в городе Шарантон-ле-Пон, Франция», — сказано на сайте.