Умер «величайший музыкальный продюсер» Фил Спектор

Ему был 81 год. Спектор скончался в тюремной больнице в Калифорнии вечером 16 января. Причину его смерти выяснит судебно-медицинский эксперт округа Сан-Хоакин.

С мая 2009 года Спектор отбывал 19-летний тюремный срок за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон в своем особняке на окраине Лос-Анджелеса в 2003-м.

В разные годы Фил Спектор сотрудничал с певицами Шер и Тиной Тернер, дуэтом The Righteous Brothers. Он также участвовал в создании альбома Let it Be группы The Beatles. Продюсер разработал концепцию «стена звука», первым открыл такой звуковой эффект, как фланжер.

В 1963 году Спектор выпустил альбом рождественских песен Philles 45.

Американский писатель и журналист Том Вульф называл Спектора «первым магнатом подростков», а британский музыкант Джон Леннон считал его «величайшим музыкальным продюсером».