Умер ведущий «Разрушителей легенд»

В понедельник, 13 июля умер инженер и ведущий известного во всем мире телепроекта «Разрушители легенд» Грант Имахара. Ему было 49 лет, сообщил телеканал Discovery.

«Эта печальная весть о Гранте разбила наши сердца. Он был замечательным человеком и важной частью коллектива Discovery. Мы скорбим и молимся вместе с его семьей», — признались сотрудники канала.

Экс-соведущий мужчины Адам Сэвидж, который проработал вместе с ним на разных проектах около 22 лет, написал в своем Twitter-аккаунте, что Имахара был отличным инженером, художником и артистом, а также «щедрым, легким и добрым человеком», информирует портал «Ридус».

Уточняется, что причиной смерти ведущего стала аневризма сосудов головного мозга.

Телешоу «Разрушители легенд» в 2003–2016 годах показывали на телеканале Discovery. Три года назад права на него перешли к каналу Science. Замысел передачи заключался в том, что ведущие путем экспериментов проверяли различные городские легенды, а также слухи из Сети и кино. Имахара участвовал в съемках порядка шести лет.

Еще инженер работал на студии Industrial Light and Magic. Он создавал роботизированные модели для фантастических боевиков Голливуда, в числе которых I–III эпизоды «Звездных войн», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» и «Терминатор 3: Восстание машин».