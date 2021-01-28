Умер Василий Лановой

Не стало советского и российского актера Василия Ланового. Ему было 87 лет. Артист скончался в реанимации одной из столичных больниц. О смерти сообщила его жена.

Актер был госпитализирован в больницу с пневмонией, находился там несколько дней. Сегодня его не стало.

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок сообщил «360», что «он умер только что, причина — коронавирус».

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования на своей странице в Instagram. Он навзал смерть актера горькой новостью.

«Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память», — написал мэр.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там шесть месяцев. После этого он подал документы в Театральное училище имени Б. Щукина, которое в итоге и окончил. Его дебютом в кино стал фильм «Аттестат зрелости» (1954), а через два года он сыграл главную роль в картине «Павел Корчагин» (1956). Именно по этому фильму его знает большинство россиян.