05 марта 2021, 14:43
Умер участник реалити-шоу «Самогонщики» Лэнс Уолдроуп
Лэнс Уолдроуп, который был участником реалити-шоу «Самогонщики», умер. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ему было всего 30 лет. Причина смерти неизвестна. Его отец уточнил, что Уолдроуп умер у себя дома.
Сейчас его родственники собирают деньги на похороны. Сами похороны состоятся 7 марта.
Шоу «Самогонщики» рассказывало о жизни людей, которые производили напитки на домашнем оборудовании. Уолдроуп участвовал в нем с 2012 по 2018 год.