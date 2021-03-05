facebook_pixel
    05 марта 2021, 14:43

    Умер участник реалити-шоу «Самогонщики» Лэнс Уолдроуп

    Дарья Морозова

    Лэнс Уолдроуп, который был участником реалити-шоу «Самогонщики», умер. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Ему было всего 30 лет. Причина смерти неизвестна. Его отец уточнил, что Уолдроуп умер у себя дома.

    Сейчас его родственники собирают деньги на похороны. Сами похороны состоятся 7 марта.

    Шоу «Самогонщики» рассказывало о жизни людей, которые производили напитки на домашнем оборудовании. Уолдроуп участвовал в нем с 2012 по 2018 год.