Знаменитости 09 июля 2023, 23:54 Умер турецкий певец и актер Озкан Угур Twitter

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Популярный в Турции певец, актер кино и сериалов, а также участник группы MFO Озкан Угур скончался в возрасте 69 лет. Как сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, причиной ухода артиста стала продолжительная болезнь.

«Мы потеряли нашего дорогого Озкана Угура. Но мы не забудем его голос, который любил каждый слушатель, которым вдохновлялся каждый», — написал министр.

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По данным издания Haber, Угур скончался в больнице, куда попал во время обострения давнего заболевания. В 2013 году у него диагностировали лимфому. Но при поддержке врачей артист преодолел болезнь. Снова о себе она напомнила в 2020 году.

В середине мая Озкана Угура привезли в больницу, где на фоне обострившегося заболевания у него началось инфекционное поражение легких. Организм отказался реагировать на лечение. В минувшую субботу, 8 июля, артиста не стало. Похороны пройдут в Стамбуле в ближайший вторник.

Будущая звезда Озкан Угур еще в школе освоил мандолину и собрал свою первую группу под названием Atomikler, которая исполняла известные песни того времени. В шоу-бизнес артист попал, через Оркестр Шерифа Юзбашиоглу, который считался в Турции национальной кузницей кадров среди артистов.

Кроме музыки Угур снимался в кино и сериалах. Он известен по фильмам «Мой друг Сатана», «Комиссар Шекспир», «15 минут на медленном огне», «Дикий Запад» и многосерийному триллеру «Сумерки».