Умер театральный режиссер Валентин Рыжий

Умер советский и российский театральный режиссер Валентин Рыжий. Об этом сообщили в Московском театре на Таганке.

Деятель искусства ушел из жизни в 75 лет. Причина его смерти не называется. Отпевание пройдет 25 июня в Храме святителя Алексия митрополита Московского.

В 1980 году Рыжий окончил ГИТИС. После он проходил стажировку руководящих кадров при Министерстве культуры СССР.

За всю жизнь режиссер поставил более 50 спектаклей. Рыжий работал в Московском театре на Таганке с 1995 года. Он также трудился для Белорусского государственного молодежного театра, Театра-студии московской консерватории, Ленкома, Московского молодежного театра «На Красной Пресне» (ныне — Театр «Около дома Станиславского»). Режиссер гастролировал по США, Германии, Израилю, Японии.

Одной из наиболее ярких работ режиссера считается «Москва — Петушки», созданная по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева. Режиссер также сам выступал на сцене. Он исполнил роли в «Шарашке» и «Братьях Карамазовых (Скотопригоньевск)».

Рыжий сыграл в фильмах «Жизнь и смерть дворянина Чертопханова», «Золотое крыльцо», «Горя бояться — счастья не видать» и «Банды», отметило «Утро.ру».