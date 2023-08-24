Знаменитости 24 августа 2023, 23:20 Умер сын Пабло Пикассо France-Presse: умер сын Пабло Пикассо, управлявший наследием отца Unsplash

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Сын знаменитого художника Пабло Пикассо, франко-испанский предприниматель Клод Руис-Пикассо ушел из жизни. Ему было 76 лет, сообщило Agence France-Presse.

Адвокат покойного сообщил, что у сына бизнесмена остались жена и двое детей. С 1989 года и до последнего времени Клод управлял фондом наследия своего знаменитого отца. Руис-Пикассо скончался в Швейцарии. Причину смерти не раскрывали.

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У отца Клода было четверо детей. Матерью старшего сына Пауло была русская балерина Ольга Хохлова, дочь Майя появилась на свет от французской модели Марии-Терезы Вальтер. Клод и Палома родились в годы союза Пабло с художницей Франсуазой Жило.

В июне 2023 года СМИ сообщили о смерти возлюбленной Пикассо Жило, которая ушла из жизни в возрасте 101 года.