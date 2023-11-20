Знаменитости 20 ноября 2023, 23:30 Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» и «Трех мушкетерах» актер Джосс Экленд Википедия

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Британский актер театра и кино Джосс Экленд ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на заявление семьи актера. О причинах смерти Экленда пока не сообщили.

«Благодаря своему характерному голосу и волевому характеру он привнес в свои роли уникальную силу и серьезность. Его будут помнить как одного из самых талантливых и любимых актеров Великобритании», — сказано в сообщении родных актера.

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Джосс Экленд родился в Лондоне в 1928 году. Он окончил центральную школу речи и драмы и с 17 лет играл на сцене. Актер снялся в более чем 130 фильмах и телепроектах. В том числе, он сыграл д’Артаньяна в телесериале «Дальнейшие приключения трех мушкетеров» (1967 год), короля Эдуарда VII в фильме «Происшествие на водопаде Виктория» (1991), Анри Матисса в фильме «Прожить жизнь с Пикассо» (1996) и Уинстона Черчилля в телефильме «Выше и выше» (2006).