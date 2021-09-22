Умер сыгравший в «Сексе в большом городе» актер Уилли Гарсон

В США скончался актер Уилли Гарсон, известный по сериалу «Секс в большом городе». Ему было 57 лет. Артист долгое время боролся с раком.

Смерть Гарсона подтвердил его сын Натан в Instagram, признавшись в любви к отцу и гордости за него.

«Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной все свои приключения и сумел так многого добиться. <…> Думаю, тебе пора отправиться в собственное приключение. <...> Ты всегда был самым крутым, смешным и умным человеком, которого я знал», — написал он.

Звезда «Секса в большом городе», по данным TMZ, долгое время боролся с раком. Официального подтверждения того, что причиной смерти Гарсона стало онкологическое заболевание, нет.

Уилли Гарсон должен был снова сыграть близкого друга Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блатча в перезапуске «Секса в большом городе». Съемки сериала начались в июне.

Последний раз на съемочной площадке актер, добавил Daily Mail, появился 24 июля. Он участвовал в сцене с Сарой Джессикой Паркер и комиком Марио Кантоне в Нью-Йорке.

Актер сыграл около 170 ролей, большинство из которых — второго плана. Зрители знают его в том числе как мошенника Моззи из «Белого воротничка».