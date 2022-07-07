Умер сыгравший Сонни Корлеоне в «Крестном отце» актер Джеймс Каан

Американский актер Джеймс Каан скончался в возрасте 82 лет. Он прославился после исполнения роли Сантино «Сонни» Корлеоне в фильме «Крестный отец». Об уходе актера из жизни его родные сообщили на его странице в Twitter.

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«С большой грустью сообщаем вам о кончине Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать их частную жизнь в это трудное время», — говорится в сообщении.

Уроженец Бронкса Каан сыграл свою первую роль в 23 года. Он появился в фильме «Нежная Ирма» режиссера Билли Уайлдера. Но настоящая слава пришла к нему спустя девять лет после появления в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец. За роль Сонни Корлеоне Каана номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус».

После он играл в фильмах «Вор», «Мизери», «Путешествие в Шайло», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Люди дождя».