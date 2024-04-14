Знаменитости 14 апреля 2024, 02:59 Умер сыгравший более 150 ролей актер Гжегож Минкевич РИА «Новости»

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Польский актер театра и кино Гжегож Минкевич, сыгравший за свою карьеру более 150 ролей, умер 9 апреля в возрасте 79 лет. Об этом сообщил сайт IMDb.

Причины смерти актера не называются. Актера похоронят во вторник, 16 апреля, сообщила «Российская газета» со ссылкой на польские СМИ.

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Минкевич появился на свет в 1945 году. Образование он получил в Государственном театральном училище в Варшаве, а в 1967 году уже дебютировал на сцене как профессионал.

Также он снимался в кино. Так, ему достались роли в фильмах «Банда», «Мир ужаса», «Кентервильское привидение» и «Алхимик».

Минкевич выходил на сцену в пяти театрах. Впервые он появился на подмостках в театре имени Яна Кохановского в Ополе, затем –имени Богуславского в Калише. В 70-х годах играл в театре имени В. Хожицы в Торуни, а также в театрах имени Остервы в Гожуве и «Выбжеже» в Гданьске.

Коллеги уже выразили соболезнования родным и близким актера.