Умер сценарист «Зачарованных» Зак Эстрин | 360°

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Умер сценарист «Зачарованных» Зак Эстрин

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Телепродюсер и сценарист Зак Эстрин умер на 52 году жизни в США. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Эстрина не стало еще 23 сентября, однако известно о его кончине стало только сейчас. Причина смерти пока не обнародована.

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Зак Эстрин наиболее известен публике работой над сценарием популярного сериала «Зачарованные».

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