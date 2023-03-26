Знаменитости 26 марта 2023, 19:50 Умер старший сын композитора культовых мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы» Николас Ллойд Уэббер Скончался британский 43-летний композитор Николас Ллойд Уэббер YouTube

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В возрасте 43 лет скончался британский композитор Николас Ллойд Уэббер. Об этом в Twitter сообщил его отец, знаменитый композитор, автор культовых мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы» Эндрю Ллойд Уэббер.

«Я потрясен, но вынужден сообщить, что мой любимый старший сын Ник скончался несколько часов назад в больнице Бейсингстоук. Вся его семья собралась вместе, и мы все совершенно безутешны», — говорится в сообщении.

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В газете Guardian сообщили, что Николас умер от рака желудка. Незадолго до смерти мужчину перевели в хоспис.

Николас Ллойд Уэббер написал музыку для драмы «Любовь, ложь и рекорды», а также создал театральную и симфоническую версию «Маленького принца». Он также продюсировал работы своего оскароносного отца в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне.

В начале марта стало известно о смерти джазового саксофониста Уэйна Шортера, который получил 12 премий «Грэмми». Он умер на 90-м году жизни в Соединенных Штатах.