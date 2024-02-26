Важное 26 февраля 2024, 14:12 Умер старший член династии Ротшильдов Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов лорд Джейкоб Ray Tang / Global Look Press

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Лорд Джейкоб Ротшильд умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на его семью.

Представители семейства отметили, что Джейкоб был превосходным финансистом, защитником искусства и культуры. Также его назвали преданным государственным служащим, сторонником благотворительных дел в Израиле и еврейской культуре.

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«Острым защитником окружающей среды и очень любимым другом, отцом и дедушкой», — подчеркнули члены семейства Ротшильда.

По данным таблоида, его похоронят «в соответствии с еврейскими обычаями». Церемония будет небольшая — только для членов семьи. Информацию о дате и месте похорон не сообщали.

В официальном аккаунте поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в социально сети Х также подтвердили смерть лорда.

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда — бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», — подчеркнули в публикации.

Карьера Джейкоба Ротшильда началась в 1963 году в семейном банке. Спустя время именно он стал одним из создателей группы страховых компаний. В 2002 году Джейкоба Ротшильда наградили «Орденом Заслуг». Его вручала королева Елизавета II.