Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Умер создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила жена продюсера Наталья.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», — сказала она.

По данным Telegram-канала «112», в ноябре Рудинштейн попал в больницу с инфарктом. После этого он долгое время находился на аппарате ИВЛ. По данным СМИ, он попал в больницу 17 ноября — с тех пор продюсер находился в предкоматозном состоянии.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер и актер. Об основал и продюсировал знаменитый кинофестиваль «Кинотавр», который появился в 1990 году.