Умер создатель «Истории игрушек» и «Тачек» Ральф Эгглстон

В США скончался аниматор Ральф Эгглстон, создатель «Истории игрушек», «Тачек», «В поисках Немо» и других культовых мультфильмов. О его кончине анимационная студия Pixar сообщила в Twitter.

«В память о Ральфе Эгглстоне — аниматоре, режиссере, арт-директоре, сценаристе, художнике-постановщике и нашем дорогом друге. Pixar и мир будут вечно благодарны», — сказано в публикации.

Знаменитый аниматор ушел из жизни в 56 лет. Он скончался от рака поджелудочной железы.

В анимационной студии уточнили, что Ральф Эгглстон начал работать в Pixar в 1992 году. Его первой работой в качестве главного художника стал мультипликационный фильм «Аладдин».

Аниматор также участвовал в создании мультфильмов «История игрушек», «Король Лев», «Покахонтас», «Суперсемейка», «Вверх», «Корпорация монстров», «Рататуй» и «В поисках Немо».

Как режиссер и сценарист он снял короткометражный анимационный фильм «О птичках», который в 2002 году удостоили премии «Оскар».