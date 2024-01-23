Знаменитости 23 января 2024, 17:07 Умер создатель группы Boney M Создатель группы Boney M Фариан умер на 83-м году жизни POP-EYE/Weihs via www.imago-imag/globallookpress

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Композитор, создатель группы Boney M Франк Фариан (настоящее имя — Франц Ройтер) ушел из жизни. Об этом сообщил телеканал NTV.

Музыкант скончался в возрасте 82 лет. По данным СМИ, Фариан умер в своем доме в Майами.

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Артист основал группу Frankie Farian und die Schatten в 1961 году и выступал с ней в местных танцевальных клубах и ресторанах. Известность пришла в 1964 году, когда коллектив поучаствовал в международном рок-фестивале в Гамбурге. Фариан начал сольную карьеру в 1968 году, она угасла с середины 1970-х.

Позже артист стал заниматься поп-музыкой. Он является автором таких хитов Boney M, как Daddy Cool и Rasputin. Музыкант также основал несколько других поп-проектов, в том числе Far Corporation, Eruption, Precious Wilson, Milli Vanilli и La Bouche.

Фариан считался одним из самых успешных немецких продюсеров на международном уровне в 1970-х и 1980-х годах. При этом музыкальные критики зачастую относились к композитору негативно.

Ранее стало известно о смерти бывшего барабанщика рок-группы Scorpions Джеймса Коттака. Он ушел из жизни в 61 год. Причина смерти не уточнялась.