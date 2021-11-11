На Алтае умер советский тренер по боксу Василий Данилов. Ему было 87 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт Федерации бокса Алтайского края.

Причина его смерти неизвестна.

Спортсмен провел 158 боев, в 140 из которых одержал победу. Данилов был мастером спорта СССР и двукратным чемпионом Сибири и Дальнего Востока. Также он получил титул лучшего тренера Сибири по боксу в 1964 году.

Данилов дважды был старшим тренером сборной Алтайского края — с 1962 по 1983 и с 1988 по 1995 годы. 38 человек среди его воспитанников стали мастерами спорта.