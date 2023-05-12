Знаменитости 12 мая 2023, 01:07 Умер советский актер Олег Севастьянов из «12 стульев» Известный советский актер Олег Севастьянов умер в возрасте 74 лет Pixabay

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Известный советский актер Олег Севастьянов скончался в Нарве (Эстония) в возрасте 74 лет. О смерти артиста, как сообщила «Российская газета», его близкие написали в социальных сетях.

Первой крупной ролю Севастьянова стал персонаж Васька «Жердяйчик» Рыбалин в картине «Бронзовая птица».

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В киноленте «12 стульев» Севостьянов появился в образе аптекаря. А в фильме «Капитан Фракасс» актер исполнил главную роль комедианта Блазиуса.

За свою актерскую карьеру Севастьянов снялся в таких картинах, как «Возьми меня с собой», «Мужские портреты», «Смиренное кладбище» и «Небеса обетованные». После этого артист неожиданно окончил кинокарьеру и стал лютеранским пастором. Сначала он служил в Москве, затем переехал в Нарву.

Именно по инициативе Севастьянова в городе вновь начали проводить лютеранские богослужения на русском языке, указала в некрологе «Нарвская газета». В последние годы жизни Севастьянов писал стихи и духовную прозу.

Ранее стало известно о смерти заслуженного актера России Анатолия Елизарова. Мужчину нашли мертвым в квартире на юге Москвы. Предварительно, причиной смерти 80-летнего артиста стала сердечная недостаточность.