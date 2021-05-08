Умер сооснователь Vans

Умер сооснователь компании Vans Пол Ван Дорен. Об этом сообщили в Instagram производителя кроссовок и спортивной одежды.

Ему было 90 лет. Причина смерти не называется.

«Пол был не просто предпринимателем, он был новатором <…> Смелые эксперименты Пола в области дизайна, дистрибуции и маркетинга наряду с умением работать с цифрами и повышать эффективность превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — написано в посте.

Пол Ван Дорен бросил школу и основал компанию The Van Doren Rubber Company в 1966 году вместе со своим братом Джимом Ван Дореном и двумя партнерами — Гордоном Ли и Сержом Делия. Поначалу фирма продавала в своих магазинах в Калифорнии слипоны — обувь без шнуровки с легким парусиновым верхом и толстой резиновой подошвой. Такое сочетание верха и низа выделило кроссовки Vans.

Свое современное название компания приобрела в 1970-х годах, а в 1979-м выпустила знаменитую линейку Vans Slip-On. Этот успех привел к тому, что обувь Vans поступила в торговые центры по всей Америке. В середине 1980-х компания столкнулась с банкротством из‑за высоких затрат на оплату труда, открытие магазинов и разработку новых моделей. Тем не менее руководство рассчиталось с долгом в размере 12 миллионов долларов и вернулось на рынок.

В 1988 году Пол Ван Дорен продал бизнес инвестиционной фирме McCown De Leeuw & Co. Paul за 74,4 миллиона долларов. В 2004 году компания VF Corporation приобрела Vans за 396 миллионов долларов. В этой структуре бренд находится до сих пор.

В мире открыто более 300 магазинов Vans. Около двух недель назад Ван Дорен опубликовал автобиографию «Подлинность: мемуары основателя Vans», в которой рассказал о своей жизни и поведал историю компании.