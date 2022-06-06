Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Американский рок-музыкант, бас-гитарист и сооснователь группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщала пресс-служба коллектива в соцсетях.

В коллективе его вспоминают как оригинала, дикого и полного жизни. Обстоятельства смерти не уточняются.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни <…>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы. <…> Нам будет его не хватать», — говорится в сообщении в Twitter.

Музыкант венгерского происхождения Алек Джон Сач стоял у истоков легендарной группы в 1983 году, он отыграл в ней 11 лет. Название группа получила в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови, последний студийный альбом коллектив выпустил в 2020 году. Сач участвовал в мероприятии по случаю включения группы в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году.