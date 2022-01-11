Умер сооснователь фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг

Сооснователь и организатор музыкального фестиваля «Вудсток» 1969 года Майкл Лэнг умер. Мужчине было 78 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

Смерть мужчины наступила в онкологическом центре имени Слоуна в Нью-Йорке. Последние годы своей жизни он боролся с редкой формой неходжкинской лимфомы, рассказал представитель семьи Лэнга Майкл Паньотта.

Мужчина начал организовывать музыкальные фестивали в конце 1960-х. Первым крупным концертом, который он создал, стал «Поп-фестиваль в Майами» в 1968 году, в котором приняли участие Джимми Хендрикс и Фрэнк Заппу.