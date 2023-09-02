Знаменитости 02 сентября 2023, 20:23 Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер Оперный солист Большого театра Максим Пастер ушел из жизни в возрасте 47 лет РИА «Новости»

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Солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер умер в Махачкале в возрасте 47 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте театра.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой», — сказано в сообщении.

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Сотрудники театра выразили соболезнования родным и близким исполнителя.

По предварительной информации, прощание с певцом пройдет 6 сентября. Точное место и время будет известно позже.

Максим Пастер родился в Харькове в семье хормейстеров. В 1994 году окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища, в 2003-м — вокальный факультет Харьковского государственного института искусств.

Был солистом Харьковского государственного театра оперы и балета, в 2003 году дебютировал в Большом театре на премьере оперы «Руслан и Людмила». С 2004 года его приняли в труппу Большого.