Знаменитости 26 марта 2024, 21:30 Умер солист балета Большого театра Николай Дорохов Freepik

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Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался 25 марта, ему было 65 лет. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Большого театра.

Прощание с Николаем Дороховым пройдет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Артиста похоронят на Долгопрудненском кладбище. Причина его смерти не называлась.

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Николай Дорохов родился в 1958 году в Москве. После школы поступил в Московское хореографическом училище. С 1976 года он стал солистом балета Большого театра и прослужил на этой должности 20 лет — до 1996 года.

Потом Дорохова пригласили преподавать в Московскую государственную академию хореографии. Он работал по двум направлениям: классический и дуэтно-классический танец.