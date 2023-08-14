Знаменитости 14 августа 2023, 01:02 Умер российский актер Владимир Ширапов Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер на 54-м году жизни Скриншот/ Кинофильм «Булаг»

Читать 360tv в

Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в ночь на 13 августа. Ему было 53 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов в своем Telegram-канале.

«От нас ушел талантливый человек, режиссер, оператор, сценарист, актер, создатель студии широкого формата и возможностей „Yндэр“ Владимир Ширапов. Пишу и не могу поверить. Владимира Цырендондоковича любили и знали в каждом районе Бурятии», — написал он.

Реклама

Дамдинцурунов добавил, что Ширапов любую работу делал с душой и качественно, а сам был очень отзывчивым человеком, который был готов помочь в любое время.

Что стало причиной смерти актера, не сообщается.

Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Он снимался в сериалах «Шаман», «Маньячелло» и фильме «Булаг», в котором он сыграл главную роль, сделавшую его известным. Кроме того, он стал режиссером документальной кинокартины «Дыхание Земли».