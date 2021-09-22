Умер Ричард Бакли, муж Тома Форда

Умер Ричард Бакли, модный редактор, муж известного дизайнера Тома Форда. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на People.

Бакли было 72 года. Сообщается, что он умер естественной смертью после продолжительной болезни в своем доме в окружении мужа и сына.

Бакли начал карьеру журналиста в 1979 году в журнале New York Magazine. После этого работал во многих известных изданиях, а в последние годы занимал пост главного редактора Vogue Hommes International.