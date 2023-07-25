Знаменитости 25 июля 2023, 21:28 Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов kino-teatr.ru

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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер на приеме у врача в Москве. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

В поликлинику Мамедов пришел вместе со своей женой Людмилой. Самочувствие мужчины резко ухудшилось и он упал. Медики пытались привезти режиссера в чувство и вызвали бригаду скорой помощи.

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Когда врачи приехали на место, то Мамедов уже скончался. Режиссеру был 71 год. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Данные о смерти знаменитости передали в правоохранительные органы. Сотрудники полиции проведут проверку по факту случившегося.

Михаил Мамедов — российский заслуженный деятель искусств. Он работал режиссером в театре имени Маяковского и «Театра Луны», снял известные фильмы и сериалы: «Паутина-1. Расплата», «Такова жизнь», «Улицы разбитых фонарей — 8. Карта смерти» и другие.