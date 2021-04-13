Умер режиссер Ричард Раш

Двукратный номинант на кинопремию «Оскар» за фильм «Трюкач» Ричард Раш скончался на 92 году жизни. Режиссер умер 8 апреля, находясь в Лос-Анджелесе. Его вдова рассказала, что он был сильно болен. Об этом сообщил Varietу.

«Его запомнят по серии выдающихся фильмов 1960-х и 1970-х, по кульминации его творчества — фильму „Трюкач“, который признан одним из лучших во все времена. Те, кому повезло знать и любить его, будут вспоминать его с еще большим теплом, скучать по его честности, лояльности, бесконечной щедрости духа и безграничной поддержке других кинематографистов, сценаристов и всех, кто смел, по словам его персонажа Эли Кросса, бросить вызов ветряной мельнице», — заявила вдова Раша в официальном сообщении.

«Трюкач», вышедший в 1980 году, номирировался на кинопремию в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», напомнила «Газета.ru».