Знаменитости 26 апреля 2023, 20:19 Умер режиссер мультфильмов «Про Веру и Анфису» Фомин Режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин скончался в 84 года Unsplash

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Режиссер-мультипликатор Валерий Фомин скончался на 85-м году жизни. Об этом шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков сообщил в своем Telegram-канале.

«Умер Валерий Иванович Фомин — блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации. Человек сложный, но талантливый. Много смешных историй осталось в памяти», — написал он.

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Валерий Фомин родился 15 апреля 1939 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Успел поработать маляром на Уральском заводе тяжелого машиностроения. В 1965-м окончил живописно-педагогическое отделение Свердловского художественного училища.

Фомин работал режиссером на Свердловской киностудии в 1971-1975 и в 1980–1989 годах. На его счету такие мультфильмы, как «Про Веру и Анфису», «Буренушка», «По щучьему велению», «Сказка про Комара Комаровича» и другие, напомнил RT. В 1996 году он получил звание лауреата Государственной премии России.