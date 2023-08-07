Знаменитости 07 августа 2023, 21:47 Умер режиссер «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин Кинопоиск

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Американский режиссер и сценарист, обладатель премии «Оскар» Уильям Фридкин скончался 7 августа. Ему было 87 лет. Об этом сообщило издание Variety.

О смерти Фридкина заявил друг семьи — декан университета Чепмена Стивен Гэллоуэй. Что стало причиной кончины артиста, пока неизвестно.

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Режиссер известен многими своими картинами, среди которых оскороносная лента «Французский связной», «Изгоняющий дьявола», «Колдун», «12 разгневанных мужчин». Кроме этого, он снимал и сериалы: «Байки из склепа», «S.C.I. Место преступления», «Сумеречная зона».

Фридкин родился в Чикаго, увлекался баскетболом. Однако его рост не позволил ему стать профессиональным спортсменом, поэтому он решил уйти в журналистику. Долгие годы он работал с документальным кино.

Режиссер был женат четыре раза. Последняя его жена — актриса Шерри Лансинг. У него остались также двое сыновей.

Помимо «Оскара», Фридкин — обладатель двух «Золотых глобусов», статуэтки Каннского кинофестиваля и других наград. В сентябре его фильм «Мятеж на Каине — Военный трибунал» примет участие в Венецианском кинофестивале.